В Кремле подтвердили возможное участие Путина в открытии ж/д сообщения с Крымом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.

«Президент может принять в этом участие», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом, передает РИА «Новости».

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Газета ВЗГЛЯД собрала всю информацию, касающуюся расписания, действующих маршрутов и цен на билеты на поезд в Крым.