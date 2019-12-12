Российские губернаторы вручили школьникам паспорта на День Конституции

Несколько российских губернаторов в День Конституции вручили паспорта юным россиянам и сказали им напутственные слова.

В День Конституции России губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил паспорта 17 юным жителем региона. Обращаясь к ребятам, губернатор подчеркнул, что получение паспорта – это начало нового и очень интересного этапа их жизни, сообщается на сайте правительства региона.

«Очень символично, что вы получаете паспорта в День Конституции. 26 лет назад был принят самый главный документ страны, который провозгласил основной ценностью человека, его права и свободы. Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Впереди у вас еще много лет учебы. Но мы понимаем, что именно за вами будущее нашей родины. Мы все хотим видеть область и страну мирными и процветающими, развитыми и успешными. А для этого надо помнить не только о правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и обязанностях каждого гражданина страны», – отметил Кувшинников.

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер вручил паспорта отличившимся школьникам из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Копейска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска, сообщает «Комсомольская правда».

Заветные первые паспорта граждан России им вручил лично глава региона Алексей Текслер. Цветы, аплодисменты, фото на память – таким им запомнится День Конституции.

«Паспорт – главный документ гражданина страны. С ним вы вступите в новый этап жизни. Но нужно помнить и о своих обязанностях. Сейчас главное для вас – хорошая учеба и выбор дальнейшего пути. Нужны прочные глубокие знания, чтобы в будущем принести пользу себе и стране. Стать опорой для родителей, в будущем создать собственную семью, найти работу по душе», – поздравил ребят губернатор.

В Амурской области губернатор Василий Орлов вручил паспорта девяти благовещенским школьникам, церемония состоялась в областном правительстве, пишут «Вести. Благовещенск».

Отмечается, что у этих школьников – хорошие отметки, они активно участвуют во внеурочной деятельности: поют, танцуют, рисуют, занимаются спортом, робототехникой. В 14 лет многие задумываются о будущей профессии, отметил Василий Орлов. И рассказал школьникам и их родителям, как в области идут стройки всероссийского масштаба – объектов газопереработки и космодрома Восточный. Глава Приамурья отметил, что перспективные предприятия нуждаются в молодых талантливых кадрах. Поэтому ребята могут выбрать эти отрасли для саморазвития и чтобы принести пользу своей стране.

«У меня дочка сегодня здесь, очень волнительный день. И я переживаю даже больше, чем она. Вроде маленькие, а уже 14 лет: полноценный гражданин России», – рассказала, мама школьницы Наталья Штофаст.