Кремль рассказал о запуске официального сайта 75-летия Победы

Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«75 лет Победы пройдет красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU«, - сказал представитель Кремля. По его словам, на этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы». «Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там будет все о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана», – передает ТАСС слова Пескова. Он посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет «находиться в активном состоянии весь год и, возможно, далее».

Пресс-служба президента России уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться актуальными новостями, историко- документальными материалами, информацией о старте новых акций».