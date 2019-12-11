Британцев поразила бодибилдерша из Читы

Читателей британского издания The Daily Mail впечатлила российская спортсменка Наталья Кузнецова, занимающаяся бодибилдингом и пауэрлифтингом.

Публикация вызвала активный отклик пользователей в комментариях. При этом британцы разошлись в оценках колоритной внешности Кузнецовой, являющейся чемпионом мира 2014 года по армлифтингу и жиму лежа и установившей мировые рекорды в обеих дисциплинах, передает РИА «Новости».

«Ей впору быть подружкой Халка», – написал пользователь Frankfjord.

«Нельзя нарастить такую груду мышц без препаратов», – отметил Britannia.

«Не хотел бы я такую встретить поздно вечером на улице», – заявил Phil Garlic.

«А что насчет детей? Это ненормально», – выразила мнение Crystal Clyr.

При этом часть комментаторов поддержала спортсменку, указав, что каждый может заниматься тем, что ему нравится.

«Ее тело, ее дело. Как хочет, так и выглядит – и пускай кому-то не нравится», – отметил Kissmyfist.

«Нет, омерзительно – это нетренированный жир. А это просто не в моем вкусе», – написал SmartyS.