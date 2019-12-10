Путин одобрил идею о новом способе использования маткапитала

Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека одобрил идею использования материнского капитала на высокотехнологичные дорогостоящие операции, которые не покрываются государственными гарантиями.

«Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса... Думаю, что, конечно, это можно сделать», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что аккуратно относится к разным вариантам использования маткапитала, так как боится, что людей обманут.

«Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. Но на операции – наверное, да, нужно только продумать, чтобы это уходило именно туда. Я продумаю и с коллегами посоветуюсь», – добавил президент.

Он пообещал, что индексация материнского капитала будет происходить и дальше.

В октябре Путин также поручил изучить возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья и подключения к водоснабжению.