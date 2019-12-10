В Москве собрались увековечить память Лужкова

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может быть увековечена в Москве, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Шапошников написал в Twitter, что были «разные оценки» работы Лужкова, «но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику».

«Уверен, что его память будет увековечена в Москве», – добавил он.

Напомним, Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет.