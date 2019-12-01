Горбачев в интервью CNN дал советы России и США

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев в интервью американскому телеканалу CNN предостерег от перехода к «горячей фазе» после холодной войны. По его словам, это будет означать разрушение всей современной цивилизации.

«Я думаю, этого надо избежать», – сказал Горбачев, отвечая на вопрос о том, вступает ли мир в новую опасную эру многополярного соперничества между странами. Его слова приводит ИноТВ.

Горбачев выразил удовлетворение тем, что «люди заговорили» на эту тему.

«И возврат новой холодной войны, а она может оказаться… если бы она пошла, то, обязательно, окажется горячей, и это [будет означать] разрушение всей цивилизации нашей. [Этого] нельзя допустить», – подчеркнул бывший президент Советского Союза.

Горбачев также заявил, что США следует «обязательно выводить» войска из Афганистана. «Это главный урок. Это, знаете, как спички. Спичка зажигается, вокруг возникает пожар. Эти столкновения, когда, тем более, замешаны ведущие, самые крупные страны в этот конфликт, – опасно, опасно для всех народов», – подчеркнул он.

Также Горбачева попросили прокомментировать нашумевший сериал HBO «Чернобыль». Экс-президент сказал, что не видел этот сериал, но знает о нем подробно.

«Самое важное скажу по итогам: мы изучили все причины, все выводы свои и направили всем странам эти выводы как урок для всех. Говорят: «А почему вы несколько дней молчали?» А я и сейчас говорю, что это было так, а не иначе. Как я говорю, так и было. Не поняли, что произошло», – заключил он.

Ранее Горбачев высказался о причинах развала Советского Союза.

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