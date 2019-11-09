Чубайса возмутили попытки использовать его «светлый образ»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс возмутился пристальным вниманием к его словам о жителях и руководстве Советского союза, прозвучавшим в фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи».

«Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», – передал Чубайс РИА «Новости» через своего представителя.

«Похоже, мой «светлый образ» снова понадобился для мобилизации читателей. За свеженькую новость в этот раз решили выдать фразу из моего интервью, вышедшего в эфир около шести лет назад. А чтобы старая новость хоть как-то зазвучала, нужен кликабельный заголовок (с очевидным передергиванием, но это не важно)», – добавил глава «Роснано» на своей странице в Facebook, поделившись ссылкой на публикацию РИА «Новости».

«Ребята, если я у вас последний ресурс – так и быть, я согласен. А скажите честно – что, помогает?» – поинтересовался Чубайс.

Ранее СМИ обратили внимание на высказывание Чубайса о том, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Бывший министр финансов также заявил, что советские граждане были лентяями. «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», – описал Чубайс свое видения на отношение советских людей к труду.

Заявление Чубайса вызвало бурную реакцию в социальных сетях. В частности, на видео отреагировал теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. «Даже говорить ничего не буду...» – написал он.

«Чубайс верен себе», – отметил журналист, историк Армен Гаспарян.

Высказывания Чубайса часто оказываются в центре внимания. Так, в сентябре он заявил, что у российской экономики «кости трещат», а месяцем позднее сказал, что показатели экономики нашей страны являются мечтой для других стран.