Иностранный турпоток в Россию с начала года вырос на 20%

Число иностранных туристов, посетивших Россию с января по сентябрь 2019 года, увеличилось на 20,5% и составило 4,3 млн человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего за отчетный период Россию посетили около 25,7 млн иностранцев (на 0,75% больше, чем годом ранее), передает ТАСС.

Больше всего иностранцев за январь – сентябрь этого года приехало из Украины – 6,7 млн человек, далее идут Казахстан (3,3 млн человек), Узбекистан (2,1 млн человек), Китай (1,9 млн человек), Таджикистан (1,3 млн человек), Азербайджан (888,2 тыс. человек), Финляндия (713,5 тыс. человек), Киргизия (694 тыс. человек), Германия (634 тыс. человек) и Армения (626,6 тыс. человек).

В АТОР отметили, что абсолютное большинство иностранцев из этих стран (за исключением Китая и Германии) приезжают в Россию по работе или личному бизнесу, для шоппинга и других целей.

Туристы приезжают в Россию в основном из Китая – 1,3 млн человек за три квартала 2019 года, Германии (464,6 тыс. человек), Республики Корея (341,4 тыс. человек).



Также выросло число туристов из США – до 222,8 тыс. человек и из Израиля – до 160,4 тыс. человек (+23,1%).

Напомним, в августе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток в Россию может возрасти на 40% в результате распространения практики применения электронных виз.

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