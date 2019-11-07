Эксперты оценили идею строительства «столицы Арктики»

«Андрей Чибис не просто так предлагает строить «столицу Арктики». Он учитывает перспективы развития арктической территории Мурманской области и видит проблемы и перспективы, с точки зрения губернатора», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, комментируя намерение главы Заполярья построить район Новый Мурманск за 60 млрд рублей.

«Чибис – опытный стратег. Он пришел из Минстроя. Я думаю, он отработает проект достаточно четко, в этом есть и перспектива, и логика», – сказал президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

«Мурманск – это развивающийся город. Да, численность населения упала за последние годы, но у города большие перспективы, особенно при рассмотрении того, как эффективно использовать Северный морской путь. И чтобы решать социальные проблемы – нужно строительство», – отметил собеседник.

«Недавно я выступал с докладом о проблемах Арктики и говорил, что до 1 декабря очень важно представить перспективу развития региона до 2035 года. Ключевое здесь – это ответственность губернаторов. Но к обсуждению вопроса нужно пригласить все предприятия региона и получить от них планы развития, чтобы потом не получилось, что все стройки были напрасными», – пояснил член ОП.

«Потому я думаю, что это очень важная тема. Чибис не просто так предлагает строить «столицу Арктики». Он учитывает перспективы развития арктической территории Мурманской области и видит проблемы и перспективы, с точки зрения губернатора», – заключил Шпектор.

В то же время президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что при обсуждении проекта нужно учитывать несколько нюансов. Первый из них – это наличие экономической необходимости в росте населения Мурманска.

«Экономика области формируется серией предприятий, расположенных большей частью за пределами города, поэтому важно понимать, в какой степени жители Мурманска формируют добавленную стоимость, а в какой, наоборот, обременительны для экономики и бюджета», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Второе, что нужно учитывать – это резкое снижение населения Мурманска по сравнению с временами СССР. То есть экономической потребности в новых жителях почти не возникло.

«Это отражалось и на внешнем виде города – новое жилье почти не строилось, плюс немалая часть жителей все же стремится покинуть город по мере достижения старшего возраста в 40 или 50 лет. Степень комфорта жизни в Заполярье ограничена – это важно учитывать, говоря о привлекательности жизни на севере», – отметил Виноградов.

Ранее глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник главы Заполярья Ольга Вовк сообщила, что общая стоимость строительства района Новый Мурманск на западном берегу Кольского залива по проекту губернатора региона Андрея Чибиса составляет примерно 60 млрд рублей.

В областной администрации Новый Мурманск видят как будущий центр Заполярья, который «консолидирует всю мировую арктическую повестку».

Новый Мурманск могут включить в госпрограмму по развитию Арктического региона, сообщила советник губернатора. Сейчас проект комплексного развития города находится на рассмотрении в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов поддержал инициативу Андрея Чибиса. По его словам, Новый Мурманск станет комфортным местом для жизни и работы, но для получения средств из федерального бюджета власти должны привести весомые аргументы.

«Освоение Арктики – это сейчас стратегически важное направление для всей страны. Сейчас идет активная разработка проекта. Это будет очень современное и комфортное городское пространство, и если будет подведено серьезное обоснование, то федеральное финансирование проекта должно быть», – надеется Долгов.

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