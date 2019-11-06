Опрос показал разочарование жителей Запада в либерализме

Большинство жителей Западной Европы и США разочаровались в либерализме, следует из данных соцопроса компании IFop, проведенного во Франции, Великобритании, Германии, Италии и США.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Сейчас много спорят о либерализме как о современной модели общества, которая подразумевает принцип невмешательства государства в экономику, мультикультурализм, изменение традиционного определения семьи и другое. В связи с этим какое из следующих двух утверждений вам ближе?», передает РИА «Новости».

Выбрать можно было один из двух вариантов: «существующая модель либерализма находится в кризисе, необходимы другие модели развития наряду с существующей» или «либерализм является хорошей моделью для современного общества и требует лишь незначительных изменений».

В итоге выяснилось, что большинство итальянцев (80%), французов (73%), немцев (61%), американцев (60%) и британцев (58%) недовольны нынешней моделью общества.

Отмечается, что в Британии и США респонденты с более высоким уровнем образования чаще выбирали утверждение о кризисе существующей модели либерализма, а в других странах такое мнения чаще высказывали люди, имеющие низкий или средний уровень образования.

Опрос проводился со 2 по 15 октября 2019 года, в нем приняли участие более тысячи респондентов от каждой страны.

Ранее в РПЦ идею либерализма назвали бесполезной для русского народа.