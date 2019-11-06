Москвич брызнул себе в лицо химикат, чтобы не отдавать долги

Москвича будут судить за инсценировку разбойного нападения, в ходе которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и отобрали 3,2 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, 33-летний москвич не хотел возвращать 3 млн рублей долга своему приятелю. На парковке в автомобиле он распылил себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, после чего попросил друга сообщить о «нападении» в полицию.

«Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. При этом не сообщается, вернул ли он в итоге свой долг.