Назван самый аварийный район Москвы

Район Выхино-Жулебино, где за девять месяцев в ДТП погибли восемь человек, признан самым аварийно-опасным районом Москвы, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

В тройку самых опасных районов с точки зрения ДТП вошли Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино.

«Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев года стал район Выхино-Жулебино. Здесь зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В этих ДТП погибли восемь и были ранены 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно.

Что касается Люблино и Марьино, то там произошли соответственно 118 и 108 ДТП. В Люблино в авариях погибли четыре, получили травмы 142 человека, в Марьино пять человек погибли и 117 пострадали.

Напомним, 29 октября Мещанский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который, передвигаясь на велосипеде, задавил насмерть женщину в октябре 2018 года. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.

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