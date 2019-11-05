Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии

Пять пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) получили те же наименования, что и станции радиальных линий, названия станций утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«5 ноября президиум правительства Москвы принял постановление «О присвоении наименования станции Московского метрополитена и внесении изменений в постановления правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. № 163-ПП, от 29 июля 2015 г. № 464-ПП», которым были утверждены наименования пяти строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

Отмечается, что станциям БКЛ даны те же наименования, что и у станций радиальных линий метро, так как они являются пересадочными на радиальные линии.

Станции с проектным названием «Можайская», с пересадкой на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, присвоено наименование «Кунцевская»; станции «Шереметьевская», пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию метро, присвоено название «Марьина Роща»; станции «Ржевская», пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро, присвоено наименование «Рижская».



Также станции с проектным названием «Стромынка», пересадочной на Сокольническую линию метро, присвоено наименование «Сокольники», а станции «Рубцовская» с пересадкой на Арбатско-Покровскую линию метро, присвоено наименование «Электрозаводская».



«Решение о наименовании станции принято с целью упрощения навигации для пассажиров Московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Ранее московские власти озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.