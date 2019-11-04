Ангар российской авиабазы «Эребуни» загорелся в Ереване

На ереванском аэродроме «Эребуни», где дислоцирована российская авиабаза, загорелась крыша ангара.

«Службе спасения 911 сообщили, что горит ангар аэродрома «Эребуни». На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления», – сообщили в МЧС Армении, отметив, что сигнал о возгорании поступил в 13.33 мск, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в Жуковском.