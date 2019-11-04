Соцсети рассмешил призыв Климкина сделать из Украины державу

В Сети скептически отнеслись к заявлениям бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.

«А как называется то образование, которое Климкин и соратники уже построили на Украине? Шалман «Диканька», – сыронизировал пользователь с ником karma.

«Хоть «на слабо» что-то сделают, причем, сами», – добавила De_Gabriak, передает РИА «Новости».

«Назло можно только уши отморозить», – отметил Ev.gen.

Валентина Петрова, комментируя слова экс-министра, вспомнила отрывок из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена».

"А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу" (климкин) https://t.co/M1ffVTuCjO — Петрова Валентина (@Abamelek82) 4 ноября 2019 г.

Ранее Климкин прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину. «Пусть они в нас не верят, каждый по-своему. Главное – чтобы мы поверили в себя», – заявил Климкин, предложив «построить державу назло всем, кто не верит» в Украину.