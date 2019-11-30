Автор мема «пышногрудая» обвинил «зеленоглазую блондинку» из США в эйджизме

Лев Саламатов, охарактеризовавший сотрудницу университета Сан-Диего Бриану Вейсингер словами «зеленоглазая, пышногрудая и симпатичная блондинка», обвинил ее в дискриминации по возрасту и полу.

Лев Саламатов, руководитель Академии интернет-маркетинга DM в Кирове, ранее на этой неделе разместил в соцсетях отзыв о выступлении Брианы Вейсингер в Вятском госуниверситете, чем вызвал скандал. Пользователи интернета написали ему, что оценивать научного спикера по внешним данным некорректно.

После этого маркетолог опубликовал еще несколько постов и поделился своими наблюдениями: «Всего лишь одно слово "пышногрудая" раскололо интернет на две неравнозначные группы. Я не стану оценивать ни одну из них, но отмечу — они существуют в разных и, к сожалению, параллельных культурных, социальных и прочая... координатах».

«Но, как вы понимаете, у этого конфликта есть и другая сторона – та самая «красивая и умная американка», о которой практически забыли. И напрасно. Она же тоже высказалась. Публично. И весьма однозначно», – написал Саламатов в Facebook.

По его мнению, американка в своем ответном слове была дважды неправа. «Во-первых, словосочетания «мерзкие старческие убеждения» и «старческий немощный разум» с точки зрения политкорректности ничем не лучше, и даже хуже «пышногрудой блондинки». Просто первое – эйджизм, а второе – сексизм», - считает интернет-маркетолог.

«Фактически своим постом она обвинила в сексизме и слабоумии всех мужчин, женщин и трансгендеров возраста Саламатова и старше. Это оскорбительно», - подчеркнул он.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как «пышногрудая блондинка» из Америки вызвала скандал в российской провинции.