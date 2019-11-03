Песков указал на «стиль» Путина в получении информации

Получение информации от первоисточников является «хорошо известным стилем» президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что Путин стремится «не только слушать доклады», перед ними президент «хочет получить информацию с места», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».

Пресс-секретарь главы российского государства поянил, что есть разница между докладом «министерства или губернатора» и тем, как «говорят люди, которые являются участниками тех или иных экономических процессов, процессов предоставления социальных услуг».

Путин «узнает на месте, что происходит», заявил Песков. Речь при этом может идти как о «проблемах», так и о «новаторских предложениях». После получения такой информации Путин «сопоставляет это во время рабочего процесса».

Комментируя формат проведения Госсовета, придуманный в Кремле, Песков сказал, что тот «показал себя чрезвычайно позитивным». Эффективность формата объясняется тем, что проекты готовят не «за неделю или за две в тишине кабинетов». Главы регионов и ведомств приезжают на Госсовет и «два дня сидят по рабочим группам», после чего «вместе с Путиным продолжается дискуссия» для «корректировки» проекта, «который был подготовлен заранее».

Закрытый режим дает возможность для предельно откровенного мозгового штурма, участники «не должны ограничивать себя в критике» друг друга и предложений. Бывает, что «температура дискуссий зашкаливает», признался Песков.

Напомним, расширенное заседание президиума Госсовета, на котором рассматриваются вопросы здравоохранения, состоялось в городе Светлогорск Калининградской области.

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