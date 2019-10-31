Путин призвал оценивать власти по сегодняшним требованиям

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы властей необходимо оценивать по сегодняшним требованиям, а «не по тому, как было плохо вчера».

«Мы должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества. Всем понятно, что мы все с вами оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, какие требования на сегодняшний день, по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. И то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо», – обратился глава государства к участникам расширенного заседания президиума Госсовета, передает ТАСС.

Напомним, расширенное заседание президиума Госсовета, на котором рассматриваются вопросы здравоохранения, проходит в городе Светлогорск Калининградской области.