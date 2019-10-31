Путин прибыл в Калининград

Российский президент Владимир Путин прибыл из Будапешта в Калининград, сообщают информационные агентства

Глава российского государства посетит судостроительный завод «Янтарь» и осмотрит корвет «Гремящий», передает РИА «Новости».

В Светлогорске состоится расширенное заседание президиума Госсовета, на котором будут рассматриваться вопросы здравоохранения, передает ТАСС.

В среду Путин находился с визитом в Будапеште.