Кардиолог оценила предупреждения об опасности аномального тепла

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева прокомментировала заявление врача-терапевта Виктора Лившина о том, что из-за аномального тепла в ноябре у некоторых россиян может возникнуть недомогание.

Васильева подчеркнула, что метеочувствительность научно не доказана. «Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%», – заявила она в комментарии РБК.

По словам специалиста, иногда пациенты замечают перепады артериального давления, так как изначально их ожидают. Также, напомнила она, небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормой.

«При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», – заключила главный кардиолог Москвы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла.