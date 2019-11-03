Автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком в Омске

В Омске автомобиль без водителя начал движение и сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция города.

Также машина врезалась в другой автомобиль. Инцидент произошел на ул. Гашека возле дома 9/2. Пострадавшие доставлены в больницу, передает РИА «Новости».