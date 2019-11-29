В Кремле отреагировали на отказ Германии от ракетного моратория

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отказ Германии от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

«Это все переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченности России в связи с тем, что такая важная область в контроле над вооружениями осталась без какого-то документального и юридически-правового регулирования», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, Германия отказалась вводить мораторий на размещение ракет в Европе.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В заявлении от 2 августа НАТО поддержало решение США о выходе из Договора, возлагает всю ответственность за распад ДРСМД на Москву, и будет «ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729».