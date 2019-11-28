В России снизилось число погибших в ДТП

Благодаря реализации нацпроекта безопасности дорожного движения в России снизилось на 9,3% число погибших в ДТП, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

По его словам, это «неплохо» даже относительно динамики 2018 года, передает «Интерфакс».

17 ноября в ООН назвали основные причины высокой смертности на дорогах в России. Он заявил о недостаточном образовании россиян в этом вопросе, указал на пьяную езду и использование телефона за рулем.

Напомним, в суперуказе президент Владимира Путина говорится в том числе о ДТП – поставлена задача к 2030 году стремиться снизить смертность в автомобильных авариях до нулевого уровня.