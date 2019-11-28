Подросток спас провалившегося под лед ребенка в Свердловской области

На водохранилище в Свердловской области 17-летний подросток Дмитрий Хмелинин спас тонущего мальчика, провалившегося под лед, сообщает региональное ГУ МЧС.

Житель поселка Рефтинский Дмитрий отправился с другом на подледную рыбалку на берег местного водохранилища, где увидел группу детей начальной школы, сообщается на сайте ведомства.

Один из ребят решил проверить прочность льда и провалился под воду.

«Дмитрий крикнул детям, чтобы они позвали на помощь взрослых, а сам бросился на помощь мальчику. Парень лег на живот, подполз к краю льда, протянул мальчику руку и стал пятиться назад, вытаскивая его из воды. Когда ребята оказались на берегу, школьника сильно трясло и он еле стоял на ногах», – пояснили в МЧС.

Дмитрий снял с мальчика мокрые шапку, куртку, кофту и футболку, и укутал его в свою верхнюю одежду, взял на руки и пошел с ним по дороге.

Им встретился мужчина на автомобиле, который отвез обоих в приемный покой медицинской помощи.

В региональном ГУ МЧС рассматривается вопрос о возможности наградить Дмитрия Хмелинина от ведомства.

В октябре военнослужащий в Чебаркуле спас ребенка из горящей машины.