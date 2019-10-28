Военный в Чебаркуле спас ребенка из горящей машины

Командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов спас 11-летнего мальчика из загоревшейся после ДТП машины. По словам военного, очевидцы аварии, в которой погибли родители ребенка стояли и ничего не делали.

«Рано утром я поехал отвозить супругу в челябинский аэропорт, она улетала домой в Крым. По дороге увидели горящую машину и остановились — там были уже «Газель» и грузовая машина с мужиками, которые просто стояли, ничего не делали. Я спросил, есть ли люди живые, они сказали, что не знают. Сначала я побежал к «Калине», в ней сидел один водитель, и он уже был мёртв, пассажиров у него не было», - сказал Мамутов 74.RU .

«Потом услышал, что из другой машины, которая горит, кричит ребёнок. Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел — тянутся руки ребёнка. Я его поднял, он был пристёгнут, и у него нога запуталась в ремне. Я его вытащил на себе до дороги, передал супруге. Спросил у него, есть ли ещё кто-то в машине, он сказал, что родители там. Следом я взял огнетушитель со своей машины, побежал тушить. Но возгорание сильно шло в сторону пассажиров, огонь уже было не потушить», - рассказал военный.

Мужчина добавил, что даже не думал, что автомобиль может взорваться. Он отметил, что героем себя не считает, хотя его уже хотят приставить к награде.

Ранее в Белгородской области полицейский спас тонущего девятилетнего мальчика.