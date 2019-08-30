В Белгородской области полицейский спас тонущего мальчика

В городе Старый Оскол Белгородской области глава центра кинологической службы УМВД по городу старший лейтенант полиции Сергей Коровин спас тонущего девятилетнего ребенка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейский отдыхал с семьей на берегу пруда, расположенного рядом с городом и услышал тревожные крики женщины, просившей о помощи, цитирует паблик МВД «ВКонтакте» сообщение Волк.

« В водоеме полицейский увидел тонущего ребенка, который пытался выбраться самостоятельно, но начал захлебываться и уходить под воду. Оценив обстановку, старший лейтенант незамедлительно бросился в воду. Доплыв до напуганного мальчика, он подхватил его и направился в сторону берега. В настоящее время жизни и здоровью школьника ничего не угрожает», – пояснила представитель ведомства.

На следующий день Коровин навестил семью спасенного мальчика. Его мама поблагодарила полицейского за спасение, а сам ребенок сообщил, что в будущем планирует стать полицейским или врачом скорой помощи.