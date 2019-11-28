Мадуро показали тренажер истребителя Су-30МК2

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро показали комплексный тренажер истребителя Су-30МК2, сообщили в пресс-службе Рособронэкспорта.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселона открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и смонтированный компанией «Сухой» по ранее заключенному Рособоронэкспортом контракту с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM», – передает РИА «Новости» сообщение Рособоронэкспорта.

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и Рособоронэкспорта.

Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения овладеть основными навыками пилотирования, выработать качества воздушного бойца и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя.

Напомним, в июле 2014 года сообщалось о намерении Венесуэлы приобрести у России и Китая продвинутое вооружение.

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