Путин вручил награды в петербургском клубе дзюдо

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Петербурге, церемония прошла в клубе дзюдо «Турбостроитель».

Глава государства приехал в клуб, в котором занимался много лет назад, передает РИА «Новости».

Путин осмотрел новые помещения, понаблюдал за тренировками, а позже вручил награды.

Он наградил орденом Александра Невского гендиректора общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Бориса Ротенберга, орденом Почета – президента клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаила Рахлина.

Президент компании «Канда Сэйсакусе» Нобуюки Асаи получил орден Дружбы.

Тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Глава коллегии судей отдела спорта высших достижений региональной спортивной федерации дзюдо Петербурга Евгений Рахлин и замдиректора спортшколы олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина Всеволод Стрелков удостоились звания «Заслуженный работник физической культуры России».