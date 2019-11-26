Эксперт: В «Небесную сотню» записывали всех подряд

«Перед организаторами Майдана стояла задача героизировать погибших во время тех событий и как можно быстрее сформировать список, – в него включали всех подряд», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Так он прокомментировал данные о том, что в «Небесной сотне» оказались десятки людей, погибших вдалеке от Майдана.

«О том, что это были случайные люди, заговорили сразу. Пока я находился на Украине, я лично выявил несколько таких случаев, – рассказал бывший депутат Олег Царев. – Так, в «Небесную сотню» попал даже сотрудник аппарата нашей Партии регионов. Он погиб в офисе партии, когда это здание захватила толпа протестующих с Майдана».

Царев не удивлен тем, что новые данные появились лишь спустя почти шесть лет после тех событий. Из материалов официального расследования гибели людей на Майдане время от времени случаются утечки, напоминает он. «Всплыли данные, на основе которых Елена Лукаш и смогла провести подробное исследование», – предположил экс-депутат.

Ранее газета ВЗГЛЯД написала о том, что в список «Небесной сотни», как оказалось, были включены десятки людей, гибель которых никак не связана с событиями на Майдане в феврале 2014 года. Об этом в своем блоге на сайте «Страна» сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер также считает выводы Елены Лукаш правдоподобными. «В списке «Небесной сотни» упоминаются люди, которые погибли в других местах по причинам, не связанных с Евромайданом», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

Как утверждает Шеслер, настоящие причины гибели этих украинцев не были секретом и раньше, но не получали широкой огласки в силу колоссального административного давления со стороны властей. «Петру Порошенко было выгодно использовать образ «Небесной сотни» как жертв «кровавой власти» Януковича, поэтому настоящие причины гибели этих людей скрывались», – подчеркнула собеседница.

«Есть фамилии, есть конкретные лица. Это же не какие-то мифические персонажи, они не прилетели из космоса. Каждый человек сегодня оставляет массу информации о себе, о нем знают родичи, друзья, соседи, его следы остаются в соцсетях. Поэтому для близких причисление этих людей к «Небесной сотне» сразу же было странным», – пояснила Шеслер.