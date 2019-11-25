«Шпион» Матюха оказался мнимым «народным мэром» Горловки

Названный украинской разведкой «шпионом» «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха признался, что ни одного дня не руководил этим городом.

На вопрос о том, сколько дней он был мэром Горловки, Матюха признался, что не был мэром, так не заходил в его кабинет и не занимал его кресло, а также не подписывал каких-либо «бумаг распорядительного уровня», сообщает «Страна».

«Никаких решений, никаких заданий, никаких распоряжений на должности «народного мэра» я не делал. Принципиально. В кабинет мэра города не заходил», – заявил Матюха.

Он также уточнил, что на тот момент уже сотрудничал с главным управлением разведки минобороны Украины.

Между тем, в минобороны Украины подтвердили, что Матюха – бывший «народный мэр» Горловки и сотрудник Главного управления разведки ведомства.

«Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать», – сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Ранее Матюха в эфире передачи ТСН на телеканале «1+1» заявил, что является сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, и якобы занимался «провокациями» против ополченцев.

В ДНР прокомментировали эти сведения, назвав Матюху «шутом гороховым», который был «народным мэром» три дня.