Кремль прокомментировал ситуацию вокруг ВАДА

Спортивные власти России находятся в контакте со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), Москва предоставила все необходимые ответы на заданные вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сначала нужно дождаться принятия решений конкретных. Наши спортивные власти соответствующие находятся в контакте, будут и дальше находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет, вы знаете, что Российской Федерацией предоставлены все необходимые ответы на те вопросы, которые были заданы, давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства призвал лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выразил уверенность, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства согласится с рекомендацией комитета по соответствию ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирного антидопингового кодекса.

Напомним, в сентябре исполком инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.