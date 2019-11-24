Люксовый бренд одежды извинился за напоминающий форму узников концлагеря костюм

Испанский дом моды Loewe извинился за выпуск костюма, который был раскритикован как напоминающий униформу концлагеря времен Второй мировой войны. Рубашка и брюки были сняты с продажи.

Костюм был частью коллекции William De Morgan, появившейся в продаже 14 ноября, сообщает CNN.

После выпуска этот костюм был раскритикован за то, что он похож на униформу концентрационных лагерей, которую носили жертвы Холокоста. Их одежда также состояла из рубашек в вертикальную полоску с пуговицами и соответствующих брюк.

Loewe принес извинения через аккаунт бренда в Instagram, после чего удалил продукцию с продажи на своем веб-сайте.

В 2014 году испанский бренд Zara также вынужден был принести извинения за продажу полосатой футболки с желтой звездой, которая напоминала форму заключенных еврейского концлагеря.