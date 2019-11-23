США захотели заблокировать руководство Ирана в Twitter, Facebook и Instagram

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Twitter, Facebook и Instagram заблокировать аккаунты иранского руководства.

В частности, речь идет об аккаунтах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, президента страны Хасана Роухани и главы МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Блокировка, по мнению США, должна продолжаться, пока иранские власти «не восстановят интернет для своего народа».

Хук обвинил руководителей Ирана в лицемерии, так как они «блокируют интернет», но сами «продолжают использовать аккаунты в социальных сетях», передает ТАСС.

В Twitter Госдеп заявил, что «иранский режим бесстыдно использовал» соцсети для пропаганды, но закрывает интернет «для простых иранцев».