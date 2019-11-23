Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы

Школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, передает ТАСС.

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили у пруда на территории Московского зоопарка.

Позже выяснилось, что предмет является муляжом; его принесла в зоопарк школьная учительница, которая «планировала провести среди учеников обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств урок».

Однако женщина не проинформировала об этом администрацию зоопарка.

Учительницу доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе главка столичной полиции: «Накануне в ГУ МВД Москвы поступила информация об обнаружении подозрительного предмета по адресу Большая Грузинская, дом 1. Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Выяснилось, что данный предмет опасности не представляет».

Напомним, в 2017 году в московском аэропорту Шереметьево задержали 46-летнюю британскую учительницу с муляжом ручной гранаты в чемодане.