Призерами чемпионата «Абилимпикс» стали 540 человек

В Москве в пятницу прошел заключительный день V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Организатором конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, церемония прошла в 75 павильоне ВДНХ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В соревнованиях приняли участие более 1800 человек, победителями стали 540 человек.

«Приятно осознавать, что движение продолжает развиваться. Каждую компетенцию сопровождают очень мощные работодатели, которые имеют свое влияние в регионах нашей страны. Это очень здорово, потому что чемпионат действительно стал площадкой, где можно найти мотивированных к труду людей с инвалидностью. Наша главная задача, через систему конкурсов «Абилимпикс» показывать, какие профессии востребованы на рынке труда и включить как можно большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества. Необходимо, чтобы образовательные программы, начиная со школьной скамьи, были ориентированы на получение знаний, которые впоследствии будут использованы ребятами для того, чтобы стать полноправными членами общества», – сказала ректор РГСУ Наталья Починок.

Соревнования проходили по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Мастерство участников оценивали свыше 500 отобранных экспертов. Среди них: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В организации и проведении национального чемпионата помогали более 400 волонтеров. Каждый из них прошел обучение навыкам работы и взаимодействия с людьми с инвалидностью.

«В этом году в региональных этапах чемпионата «Абилимпикс» участвовали свыше 10 тыс. человек, а в финал вышли более 1800 конкурсантов. В итоге 540 человек стали призерами и победителями конкурса. Помимо соревнований для участников была организована обширная деловая программа. Всего прошло 66 сессий, среди них: форумы, совещания, круглые столы и дискуссии. Одну из сессий провела наша платформа «Россия – страна возможностей» – дискуссионную панель под названием «Конкурсы «Абилимпикс» как модель социального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья». На ней мы обсудили вместе с самими участниками «Абилимпикса», как конкурсы профессионального мастерства позволяют найти себя в жизни и становятся социальным лифтом», – отметил руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

Для посетителей чемпионата была подготовлена культурная и деловая программа. Желающие посетили музеи, парки, выставки, а в рамках деловой программы прошли коворкинги и тренинги.

Спикерами деловой программы финала чемпионата стали представители университетов, крупных компаний и банков, среди них: первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Роман Гаврилов, советник управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ Вячеслав Крылов, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский, ректор МИИТ Александр Климов, представители концерна «Калашников» и другие.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Международное некоммерческое движение «Абилимпикс», целью которого является создание в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью.