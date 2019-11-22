Призерами чемпионата «Абилимпикс» стали 540 человек

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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              Призерами чемпионата «Абилимпикс» стали 540 человек

                 22 ноября 2019, 18:58
              Фото: национальный центр «Абилимпикс»

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              В Москве в пятницу прошел заключительный день V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Организатором конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, церемония прошла в 75 павильоне ВДНХ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              В соревнованиях приняли участие более 1800 человек, победителями стали 540 человек.

              «Приятно осознавать, что движение продолжает развиваться. Каждую компетенцию сопровождают очень мощные работодатели, которые имеют свое влияние в регионах нашей страны. Это очень здорово, потому что чемпионат действительно стал площадкой, где можно найти мотивированных к труду людей с инвалидностью. Наша главная задача, через систему конкурсов «Абилимпикс» показывать, какие профессии востребованы на рынке труда и включить как можно большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества. Необходимо, чтобы образовательные программы, начиная со школьной скамьи, были ориентированы на получение знаний, которые впоследствии будут использованы ребятами для того, чтобы стать полноправными членами общества», – сказала ректор РГСУ Наталья Починок.

              Соревнования проходили по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Мастерство участников оценивали свыше 500 отобранных экспертов. Среди них: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В организации и проведении национального чемпионата помогали более 400 волонтеров. Каждый из них прошел обучение навыкам работы и взаимодействия с людьми с инвалидностью.

              «В этом году в региональных этапах чемпионата «Абилимпикс» участвовали свыше 10 тыс. человек, а в финал вышли более 1800 конкурсантов. В итоге 540 человек стали призерами и победителями конкурса. Помимо соревнований для участников была организована обширная деловая программа. Всего прошло 66 сессий, среди них: форумы, совещания, круглые столы и дискуссии. Одну из сессий провела наша платформа «Россия – страна возможностей» – дискуссионную панель под названием «Конкурсы «Абилимпикс» как модель социального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья». На ней мы обсудили вместе с самими участниками «Абилимпикса», как конкурсы профессионального мастерства позволяют найти себя в жизни и становятся социальным лифтом», – отметил руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

              Для посетителей чемпионата была подготовлена культурная и деловая программа. Желающие посетили музеи, парки, выставки, а в рамках деловой программы прошли коворкинги и тренинги.

              Спикерами деловой программы финала чемпионата стали представители университетов, крупных компаний и банков, среди них: первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Роман Гаврилов, советник управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ Вячеслав Крылов, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский, ректор МИИТ Александр Климов, представители концерна «Калашников» и другие.

              Национальный чемпионат «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Международное некоммерческое движение «Абилимпикс», целью которого является создание в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью.


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