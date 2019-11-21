Петербургскую учительницу уволили за непристойности в блоге

Учительницу из Санкт-Петербурга уволили за откровенный блог в соцсети Twitter под названием «владычица пивная», где она писала об алкоголе, отношениях и работе в школе.

«Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой твиттер. Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», – написала педагог об увольнении в своем блоге.

По словам девушки, некоторые ученики «рыдали», когда узнали о том, что учительница уволена. Она также опубликовала скрины переписки с учениками, где они называют ее «лучшим учителем», говорят, что будут скучать и предлагают «как-нибудь вместе выпить пивка».

дети натурально начали рыдать, когда я об этом сказала. сама держалась до последнего и рыдала уже сидя в такси. просто как бы непонятно что делать, но видимо в россии работать на единственной работе, которую мне хотелось с детства, я не смогу — владычица пивная (@antropologinya) 20 ноября 2019 г.

По данным издания «Фонтанка», молодому педагогу 25 лет, работать в школу она устроилась в 2019 году. Откровенно разговаривать с журналистами девушка отказалась.

Директор школы Галина Махотина подтвердила, что учительница больше не работает в учебном учреждении.

«Что значит «уволили»? Она написала заявление по собственному желанию и сама ушла, поэтому я не знаю, что она там пишет», – заявила директор.

О причине увольнения Махотина предпочла не говорить, однако намекнула, что блог преподавательницы имел к этому отношение.

«Можно, я не буду озвучивать это по телефону? Вы ее твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нем нам рассказали родители учеников», – казала она.

«Обожаю *** подруг: - он не курит, не пьет. - ага, я однажды с таким ***** и спермой отравилась», - подобные скрины из блога учительницы публикуют СМИ.

«Кажется, у меня был секс со всеми аспирантами/кандидатами наук/бездомными программистами и прочими людьми с шизоидными расстройством в петербургском тиндере. И как теперь себя интеллектуально развлекать», - гласит еще одна запись.

«Настроение пить пиво и ***** (заниматься сексом - прим. ВЗГЛЯД) под новый альбом раммштайн».

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