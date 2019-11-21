Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на пост посла в России

Комитет американского сената по иностранным делам одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла в России, заявил глава комитета Джим Риш.

«Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России. Я надеюсь, сенат утвердит его в ближайшее время», – заявил он, передает РИА «Новости».

18 ноября МИД России дал предварительное согласие (агреман) на назначение Джона Салливана новым послом США в Москве.

3 октября в Москве в должности американского посла завершил работу Джон Хантсман.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Джона Салливана.

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