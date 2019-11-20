В Карском море всплыли две из четырех ниток трубопровода Газпрома

Газпром раскрыл информацию о нарушении проектного положения двух из четырех ниток подводного перехода газопровода через Байдарацкую губу на Ямале. По данным компании, в 2019 году всплыла четвертая, резервная нитка, а ранее на поверхность поднималась первая.

ООО «Газпром проектирование» в прошлом году провело конкурс на выполнение комплексных инженерных изысканий для капремонта объекта «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)». Ремонт затронет участки протяженностью 9,2 км, передает «Интерфакс».

В документации к конкурсу есть копия письма, в котором сообщается, что должны быть проведены работы по «восстановлению проектного положения и нормативной глубины залегания» резервной, четвертой нитки. Работы запланированы на 2022-2023 годы.

Газопровод «Бованенково – Ухта-2» запустили в январе 2017 года. Летом прошлого года планировались инженерные изыскания по проекту «Капитальный ремонт первой нитки подводного перехода через Байдарацкую губу». Строительство этой нитки завершили в 2009 году, однако после того, как трубу уложили, она неожиданно всплыла на поверхность, утверждают источники агентства.

Байдарацкая губа – залив в южной части Карского моря.