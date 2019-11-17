В новые серии «Ну, погоди!» пообещали включить новых персонажей

В мультсериале «Ну, погоди!» появятся новые персонажи, заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Показ новых серий начнется летом 2020 года.

«Самое интересное то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», – передает ее слова RT.

Она отметила, что пока неясно, кто будет озвучивать героев.

«Как вы знаете, «Ну, погоди!» – бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания. И мы, конечно, очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта», – заявила Слащева.

Ранее она заявила, что киностудия «Союзмультфильм» запускает разработку 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!».