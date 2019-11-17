В Польше при загадочных обстоятельствах умерли двое приехавших на заработки украинцев

Тела двух граждан Украины найдены в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Лодзинском воеводстве в Польше. Они скончались прямо перед отправкой домой, в Тернопольскую область, сообщают СМИ.

Тела нашли после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик – их начали искать и обнаружили уже мертвыми. Их тела были найдены в холодильной камере для фруктов, передает УНИАН.

Мужчины приехали на заработки в Польшу еще в августе, однако были трудоустроены всего за дня до смерти, 8 ноября.

Родственники погибших считают, что происшедшее вряд ли было несчастным случаем. Также они уверены, что виновников трагедии вряд ли найдут.

В июне сообщалось, что около 45% украинцев, которые приезжают на заработки в Польшу, планируют начать работать в других странах Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в Польше издеваются над приехавшими на заработки украинцами.