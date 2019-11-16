Правительство одобрило закон о денежных выплатах солдатам-срочникам

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву.

Речь идет об изменениях в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Поправки позволят выплачивать две тыс. рублей военнослужащим по призыву, сообщается на сайте кабмина.

Надбавки планируют выплачивать за выполнение задач, «связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за командование воинским подразделением и за работу со сведениями, составляющими государственную тайну».

Решение было принято на заседании правительства после положительного эксперимента по унификации денежного довольствия солдатов-срочников, который проводился с 2012 по 2018 года по указу президента России и главы Министерства обороны.



