Прокуратура потребовала у «земского доктора» вернуть 1 млн рублей

Псковская прокуратура потребовала от сельского врача вернуть государству 1 млн рублей, который он, по версии следствия, незаконно получил по госпрограмме «Земский доктор».

По результатам проверки в ведомстве выяснили, что медик не проживет в том селе, где должен оказывать помощь пациентам, передает РЕН ТВ.

Судмедэксперта Романа Сулейманова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Однако оказалось, что доктор работает один на несколько районов. Расстояние между районами составляет около 50 километров.

«Претензии до сих пор непонятны, в ходе трех уже судебных заседаний, которые начались с 2017 года, и в ходе следствия, которое началось с 2016 года, никто так и не смог объяснить на законных основаниях, в чем претензии», – заявил Сулейманов.

По его словам, три года назад он решил воспользоваться программой «Земский доктор», по которой ему положена выплата 1 млн рублей за работу в сельской местности.

На полученные деньги доктор приобрел себе автомобиль, на котором ездит на работу между двумя населенными пунктами. Правоохранители утверждают, что врач должен не только работать, но и жить в поселке.

«Согласно своему конституционному праву, я не обязан проживать там, где работаю... что врач получил выплату за то, что он работает на селе», – отмечает Сулейманов.

В комитете здравоохранения Псковской области заявляют, что все условия по получению денег врач выполнил, однако больше помочь ничем не могут.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель», чтобы они смогли получать чистые выплаты до 1 млн рублей.