Беглов обозначил сроки готовности Петербурга к зиме

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город практически готов к наступлению холодов и снегопадов, осталось принять более 200 единиц зимней уборочной техники, а районам города – получить паспорта готовности.

Беглов добавил, что подготовка к зиме полностью закончится 15-20 ноября, сообщают «Невские новости».

«Нам еще нужно до конца ноября получить оставшуюся технику, которую мы закупили. К сожалению, она на складах не стоит. Приходиться закупать. Осталось еще 200 с лишним единиц, которые необходимо получить до конца января месяца», – сказал Беглов.

До 15 ноября все районы должны получить паспорта готовности.

В среду 13 ноября Беглов посетил проблемные места и социальные объекты Невского района. Губернатор отметил, что основная проблема района – это отсутствие нормативно-социальной инфраструктуры. Не хватает детских садов, школ и поликлиник.

В Уткиной заводи Беглов посетил заброшенный детский сад, который пытаются построить уже пять лет. Контракты были разорваны с тремя подрядчиками.

«За это время часть конструкций пришла в ненормативное состояние, но и требования изменились за эти годы, поэтому приходится перепроектировать и укреплять ряд конструкций», – сказал глава города.

Поставлена задача в декабре следующего года ввести этот садик на 150 мест. Беглов отметил, что жители очень ждут его. Также в планах благоустройство территории возле садика и ближайших улиц.

Кроме того, Беглов проинспектировал Детское поликлиническое отделение № 58 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8». Глава города осмотрел уникальный аппарат УЗИ, которых в городе всего несколько штук, а также поинтересовался у пациентов, как им условия оказываемых услуг. Он отметил, что поликлиника находится на пути становления бережливой.

«Отремонтирован первый этаж полностью, переведена на систему открытой регистратуры, сделаны детские комнаты для игр. Но я бы не сказал, что она полностью отвечает всем требованиям», – отметил глава.

Еще предстоит завершить реконструкцию второго и третьего этажа. Также на медучреждение идет очень высокая нагрузка, большой поток пациентов. Кроме того, Беглов посетил новый детский сад № 77 на Дальневосточном проспекте. Учреждение оборудовано всем необходимым, даже есть бассейн, в котором занимаются дети от двух до семи лет.

«Этот детский садик построен на средства федерального бюджета по поручению президента РФ», – добавил глава.