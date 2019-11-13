Возбуждено дело по факту смерти тюменского курсанта

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища от менингита по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Дело возбуждено военным следственным отделом СКР по тюменскому гарнизону, сообщается на сайте Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что курсант дважды в течение суток обращался в поликлинику училища. Первый раз ему сбили температуру, второй раз его отправили в областную клиническую больницу автомобилем скорой помощи. Однако в тот же день – 8 ноября – курсант скончался «от молниеносного течения инфекции и сепсиса».

Накануне в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища умер от менингоккового менингита. Еще 21 курсант был отправлен в инфекционную больницу на профилактику.