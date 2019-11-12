Курсант умер от менингита в Тюмени, 21 человек госпитализирован

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища умер от менингоккового менингита, 21 курсант был отправлен в инфекционную больницу на профилактику, заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Пациент утром 8 ноября поступил в крайне тяжелом состоянии в ОКБ № 2, ему был проведен комплекс диагностических мероприятий, взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов. По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. <...> С профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу. У них различные диагнозы - ОРВИ, ангина», – передает ТАСС сообщение департамента.

Напомним, в июне 2017 года диагноз «энтеровирусный менингит» был обнаружен у 14 детей из Нижневартовска.