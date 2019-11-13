Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

В автомобильной аварии под Самарой погиб заместитель генерального директора по производству РКЦ «Прогресс» Вадим Небога, сообщили в пресс-службе предприятия.

«13 ноября 2019 года трагически погиб заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» по производству Небога Вадим Геннадьевич», – говорится в сообщении на сайте предприятия.

По данным ГУ МВД по Самарской области, ДТП случилось в Волжском районе Самары в 05.30 мск. Водитель автомобиля Skodaне уступил дорогу грузовику Volvo, который имел преимущество, в результате чего транспортные средства столкнулись, сообщает ТАСС.

Пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал, по факту происшествия проводится проверка.

«В.Г. Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники, при его непосредственном участии осуществлен значительный объем работ по производству ракет-носителей «Союз-2», носителя легкого класса «Союз-2-1в», создана ракета-носитель «Союз-СТ» для Гвианского космического центра, обеспечена первая пусковая кампания с нового российского космодрома «Восточный», – отмечается в сообщении РКЦ «Прогресс».

Коллектив предприятия выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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