Онлайн-голосование на выборах поддержали две трети россиян

Больше половины россиян (66%) поддерживают проведение онлайн-голосования на выборах во всех регионах, при этом 51% готовы поставить электронную подпись за кандидата при наличии такой возможности, следует из результатов опроса ВЦИОМ и Финансового университета при правительстве России.

Авторы исследования, результаты которого опубликованы на сайте ВЦИОМ, в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году решили проанализировать отечественный и мировой опыт электронного голосования, его преимущества и недостатки «с точки зрения повышения вовлеченности граждан в избирательный процесс и их доверия избирательной процедуре и результатам выборов».

Результаты исследования показали, что наиболее популярна идея о проведении повсеместного онлайн-голосования среди молодежи. Так, 71% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выступили за удаленное голосование, 27% не поддержали эту идею, а 2% – воздержались. Среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет поддержали идею 52% опрошенных, 44% не одобрили ее, 4% затруднились ответить.

В то же время при проведении следующих выборов 57% от всех опрошенных заявили, что предпочтут традиционные бюллетени, интернетом воспользуются 25%, 16% еще не определись, 2% ответить затруднились.

Среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет также больше сторонников традиционного голосования – 47% против 34%. В группе молодых людей до 24 лет 52% опрошенных сообщили о планах голосовать удаленно, тогда как на избирательные участки пойдут 31%. «В каждой из групп доля тех, кто ежедневно взаимодействует с интернетом, составляла 95% и 89% соответственно. В обеих группах большинство респондентов одобрительно относятся к расширению практики электронного голосования и чаще, чем в целом среди россиян, выбирают его (при условии доступности) как альтернативу традиционному бумажному», – говорится в результатах исследования.

Кроме того, 45% россиян в возрасте от 25 до 34 лет и 44% в возрасте до 24 лет считают, что введение онлайн-голосования не отразится на прозрачности и честности выборов. Примерно такое же количество опрошенных в обеих группах полагает, что это не повлияет на уровень доверия россиян к выборам. В целом от общего числа опрошенных такого мнения придерживается 51%.

Вместе с тем социологи отмечают, что пока опыт проведения электронного голосования в России ограничен, «что также влияет на формирование общественного мнения относительно данной темы». «В перспективе, в зависимости от успехов реализации электронного голосования в других регионах и на выборах различного уровня, мнение населения может измениться», – отметили эксперты ВЦИОМ.

Опрос проведен 17 марта и 29 сентября 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию состоялся в единый день голосования, 8 сентября, в трех избирательных округах Москвы: 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное – Чертаново Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. В рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.