Украинские националисты пришли с требованиями к посольству Польши

Украинские националисты устроили у польского посольства в Киеве акцию в поддержку одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*) Игоря Мазура, который задержан в Польше.

Националисты требуют освободить Мазура, передает «Громадьске».

Как заявил один из участников акции, Мазур – «это не пустое место, это символ Украины».

Около здания дежурит нацгвардия Украины, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНН.