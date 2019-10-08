Турчак предложил разрешить ввоз незарегистрированных лекарств для нуждающихся пациентов

Вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», который был одобрен во вторник в первом чтении.

Поправки предусматривают возможность ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов, упрощение порядка назначения таких лекарств, а также возможность замены имеющихся препаратов незарегистрированными, но более эффективными, сообщается на сайте «Единой России».

«Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечиться или облегчить боль, оказываются недоступны, как, например, «Фризиум», потому что не прошли регистрацию в России. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры. Сегодня Госдума в первом чтении поддержала изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Мною подготовлены поправки ко второму чтению этого законопроекта», – сказал Турчак.

В первую очередь, речь идет о разрешении ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов.

«Конечно, нельзя допустить применения этих препаратов не в медицинских целях. Поэтому предлагаю установить квоту и определить конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз. В свою очередь, Минздрав утвердит перечень таких препаратов. Также предлагаю упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям», – пояснил вице-спикер Совета Федерации.

Помимо этого, Турчак предлагает разрешить ввоз незарегистрированных препаратов, более эффективных не только по фармакологическим свойствам, но и по форме выпуска.

«Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой. Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге. Ведь есть аналоги, которые можно применить в удобной форме – сиропы, растворы, свечи, не вызывающие у детей отторжения», – отметил он.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что меры не являются временными.

«Мы будем обеспечивать граждан необходимыми незарегистрированными лекарствами по такой модели до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в нашей стране или пока не будет налажено их отечественное производство», – заключил он, напомнив, что приобретать лекарства будут не сами пациенты, а профильное государственное предприятие – Московский эндокринный завод.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Механизм предоставления этих лекарственных препаратов неоднократно обсуждался на площадке «Единой России» с ведущими медицинскими экспертами и благотворительными фондами.